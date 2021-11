Em um ano, Pix é usado com frequência por 45,6 milhões e pode poupar R$ 4,8 bilhões em tarifas para empresas

Um total de 45,6 milhões de pessoas que não realizava transações bancárias eletrônicas como TED ou DOC há um ano agora "fazem um Pix", de acordo com dados do Banco Central. A nova forma de pagamento foi capaz de reduzir em R$ 4,8 bilhões os custos bancários do setor produtivo em um ano edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Um total de 45,6 milhões de pessoas que não realizava transações bancárias eletrônicas como TED ou DOC há um ano agora "fazem um Pix" com frequência, sendo que 34 milhões usam apenas essa ferramenta. Foi o que apontaram dados do Banco Central (BC). A nova forma de pagamento foi capaz de reduzir em R$ 4,8 bilhões os custos bancários do setor produtivo em um ano.

O cálculo levou em consideração parâmetros de técnicos do BC, partindo da suposição de que 70% dos pagamentos por Pix seriam feitos por débito, com taxa de 1,1% a cada transação. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.

Só no mês passado, R$ 52 bilhões foram pagos por consumidores via Pix, uma economia de ao menos R$ 400 milhões no mês para empresas sem as tarifas que essas transações teriam no cartão de débito.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE