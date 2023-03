Em Xangai, Dilma tem primeiro dia de trabalho à frente do Banco dos Brics

Apoie o 247

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff teve, nesta terça-feira (28), o seu primeiro dia de trabalho à frente da presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco dos Brics, sediado em Xangai, na China. Indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dilma foi eleita para o comando do NBD com o aval dos ministros de Economia da China, Rússia, Índia e África do Sul que, juntamente com o Brasil, compõem o bloco que reúne as maiores economias emergentes do mundo.

“Sua Excelência Dilma Rousseff, recém-eleita presidente do NDB, iniciou seu primeiro dia de mandato na sede do NDB em Xangai, na China”, informou o NDB nas redes sociais.

O Banco dos Brics foi criado em 2014 com o objetivo de servir como uma alternativa ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional (FMI), instituições controladas por estadunidenses e europeus, visando o financiamento e assistência técnica para projetos dos integrantes dos Brics e de outros países em desenvolvimento.

O NDB atualmente possui cerca de US$ 32 bilhões em projetos aprovados. Desse total, cerca de US$ 4 bilhões estão investidos no Brasil, principalmente em projetos de rodovias e portos. Em 2021, o Banco do Brics teve a adesão dos seguintes países: Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai.

H.E. Mrs. Dilma Rousseff, the NDB newly elected President, has started her first day in office in the NDB Headquarters in Shanghai, China. pic.twitter.com/JOLblXhhzQ March 28, 2023

