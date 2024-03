Embraer recebe encomenda potencial de mais de US$ 7 bi da American Airlines

Apoie o 247

Reuters - A Embraer acertou um contrato com a American Airlines que pode superar 7 bilhões de dólares, anunciaram as empresas nesta segunda-feira.

A companhia aérea norte-americana fez pedido firme envolvendo 90 aviões modelo E175 da fabricante brasileira que têm preço de tabela ao redor de 55 milhões de dólares cada. O contrato prevê direitos de compra para outras 43 unidades do modelo.

As ações da Embraer, que antes do anúncio operavam em ligeira alta de menos de 1%, saltaram para mais de 3% após a divulgação do pedido. Às 13h33, o papel perdia fôlego mostrando alta de 1,6%, a 26,30 reais.

A Embraer afirmou que as aeronaves incluídas no pedido firme da American Airlines serão incluídas na carteira da companhia do primeiro trimestre deste ano.

Os aviões serão configurados com duas classes e capacidade 76 lugares cada. A Embraer já vendeu 837 aeronaves do E175 desde 2013, incluindo as 90 encomendadas esta segunda-feira, e tem 88% de participação no segmento, afirmou a companhia brasileira.

A empresa aérea norte-americana afirmou que pretende aposentar toda a sua frota de aeronaves regionais de 50 lugares e única classe até o final da década.

Além dos modelos pedidos junto à Embraer, a American Airlines vai comprar 85 jatos Airbus A321neo e 85 Boeings 737 MAX 10, afirmou a empresa.

O total do pedido da companhia aérea norte-americana envolve 260 aeronaves, com opções para mais 193 aviões.

