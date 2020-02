Empiricus paga R$ 3 milhões para se livrar de acusações

247 - A Empiricus, empresa ligada a publicaçao de conteúdos de análise financeira, vai pagar R$ 3 milhões de multa à CVM (Comissão de Valores Imobiliários) para se livrar de um processo de fraude. O folclórico vídeo da Bettina, veiculado pela Empiricus, também fez parte do processo.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo relata o acrodo judicial: "após vários rounds a briga entre a Empiricus Research e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) chegou ao fim. Dois meses após rejeitar uma proposta de acordo inicial da empresa, o colegiado do órgão regulador do mercado de capitais fechou um termo de compromisso que inclui o pagamento de R$ 4,25 milhões pelos envolvidos, seu credenciamento junto à Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento no Mercado de Capitais (Apimec) e o fim de uma disputa judicial entre as partes."

A matéria ainda acrescenta que "o caso iniciado há cerca de dois anos foi parar na Justiça e chegou a envolver declarações públicas de Felipe Miranda, sócio da Empiricus, de que não respeitava a CVM enquanto regulador. A Empiricus se envolveu em outra polêmica após a veiculação do vídeo de Bettina Rudolph, em que ela afirmava ter conseguido amealhar um patrimônio de R$ 1 milhão após começar com um investimento de pouco mais de R$ 1.000. O episódio foi parar no Procon."