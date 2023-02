Empresa indonésia Paper Excellence usa rede de desinformação bolsonarista para atacar Lula, Zanin e empresa de capital nacional

Apoie o 247

247 – O grupo sino-indonésio Paper Excellence, que vem tentando tomar o controle da empresa Eldorado Papel e Celulose das mãos da companhia de capital nacional J&F, numa disputa societária avaliada em R$ 15 bilhões, tem recorrido a comunicadores e sites associados à extrema-direita para desferir golpes abaixo da cintura. Um exemplo aconteceu nesta segunda-feira, quando o site Diário do Poder, do jornalista Claudio Humberto, acusou a J&F de contratar o advogado Cristiano Zanin Martins para buscar uma "reaproximação" com o governo Lula.

Além de ofensiva ao advogado Zanin Martins, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à própria advocacia, trata-se de uma informação falsa, uma vez que a contratação de Zanin foi anterior à eleição do presidente Lula e sua atuação sempre se deu dentro dos parâmetros éticos da profissão. Mas o que também chama a atenção neste caso é o fato de vários comunicadores associados ao bolsonarismo e à desinformação, fenômenos que andam de mãos dadas, estarem atuando em favor dos interesses da Paper Excellence.

Além de Claudio Humberto, nomes que também têm atuado nesta disputa são o jornalista Augusto Nunes, recentemente demitido da Jovem Pan, o site Jornal da Cidade Online e o influenciador digital Luiz Galeazzo.

Augusto Nunes, que chegou a construir uma carreira de respeito na imprensa profissional antes de aderir ao extremismo bolsonarista, desferiu dois tapas na cara do jornalista americano Glenn Greenwald, quando o profissional vinha denunciando abusos contra o presidente Lula. Após o incidente, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, saiu em defesa de Nunes, mas a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e todas as entidades ligadas ao jornalismo condenaram a agressão. Foi demitido da Rádio Jovem Pan no dia 31 de outubro de 2022, um dia após a vitória do presidente Lula para um novo mandato na Presidência da República. Hoje integra o Conselho Editorial e é colunista da Revista Oeste, veículo que já foi punido pelo YouTube, que proibiu o canal de transmitir o Programa "Oeste Sem Filtro" por apresentar “conteúdo nocivo”. Nesta disputa, Nunes tem usado tanto seu perfil pessoal como o da revista Oeste para atacar a empresa de capital nacional e defender os interesses do grupo sino-indonésio que possui relações estreitas não apenas com o bolsonarismo, mas também com Michel Temer, golpista que se tornou consultor da empresa.

Outro integrande do sistema Bolsonaro de comunicação que tem atuado nesta disputa é o influenciador digital Luiz Galeazzo, que se intitula "o homem mais sexy do mundo, segundo a revista Cães e Companhia". Dono de perfis que se notabilizam por ataques ao governo Lula e ao próprio presidente, ele também usa suas redes para defender os interesses da Paper Excellence.

Entre os anos de 2021 e 2022, Galeazzo ocupou a cadeira de Assessor de Relações Parlamentares e de Políticas Pública no Gabinete do Vereador Paulo Eduardo Lopes, conhecido como Paulo Chuchu, que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Galeazzo, que chegou a ser cotado para a Secom, também se tornou notório por publicar conteúdos de caráter misógino e por ter exposto mulheres com quem teria tido relacionamentos.

Se isso não bastasse, o Jornal da Cidade Online, que foi diretamente associado à disseminação de conteúdo negacionista durante a pandemia da covid-19 pela própria CPI do Congresso Nacional, também passou a defender os interesses da Paper Excellence. Não por acaso, o veículo também publicou, no dia de hoje, o mesmo ataque desferido por Claudio Humberto contra o advogado Zanin, o presidente Lula e a própria advocacia.

Isso demonsta que a tentativa da Paper Excellence de tomar o controle de uma grande empresa nacional está diretamente associada à extrema-direita, ao bolsonarismo e ao uso recorrente de desinformação.

