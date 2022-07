Empresa que simboliza bolha da bolsa é alvo denúncias na internet

Apoie o 247

247 - Circula nas redes sociais um vídeo em que uma mulher, pintada como um palhaço, faz duras críticas ao TradersClub (TC), 'um misto de empresa de análise com rede social que rapidamente se tornou um destino fácil para muitos dos novos CPFs que chegavam à B3', relata o Brazil Journal.

A empresa, administrada de Rafael Ferri é acusada pela moça de dar dicas “furadas” ao investidores.

Ela afirma que o TC é alvo de denúncias na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e incentiva os investidores da empresa a cobrar explicações.

A mulher acusa o TC de práticas como manipulação dos resultados, spoofing e front running.

Por que o pessoal do Twitter está com medo de reproduzir o vídeo da mulher vestida de palhaço? Gostaria muito de saber. Recebi no whatsapp e vou deixar só o final aqui. pic.twitter.com/9H2S3ayDQA June 30, 2022

Pelo Twitter, o CEO do TC, Pedro Albuquerque, diz que as informações do vídeo são “falsas”. “Não temos preocupação com denúncias porque fazemos tudo o que é correto. Fiquem tranquilos que o bem sempre vai vencer o mal".

