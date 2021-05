Empresário falido culpa falta de lockdown por crise econômica

O empresário Tito Bessa Junior, dono da rede de moda TNG, culpou o “abre e fecha” durante a pandemia como principal responsável pela situação de sua empresa, TNG, que entrou com pedido de recuperação judicial. “Se a gente tivesse feito o tão falado lockdown lá atrás durante um período menor, não teríamos sofrido tanto”, declarou edit

247 - O empresário Tito Bessa Junior, dono da rede de moda TNG, que entrou com pedido de recuperação judicial neste sábado, 22, culpou a falta de lockdown no Brasil pela situação econômica.

Ele afirmou que 95% da reestruturação da empresa necessária já foi feita ao longo da pandemia, com fechamento de 70 lojas com resultados mais fracos e redução do quadro de funcionários de 1.300 pessoas para 570.

Mas culpou o “abre e fecha” durante a pandemia como principal responsável pela situação da empresa. “Se a gente tivesse feito o tão falado lockdown lá atrás durante um período menor, não teríamos sofrido tanto”, declarou.

