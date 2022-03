Empresário Ricardo Semler pede voto da elite em Lula e diz que se Bolsonaro vencer Brasil será pária internacional

Apoie o 247

247 – O empresário Ricardo Semler fez um apelo a seus pares e pediu união em torno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar que o Brasil se torne um pária internacional em caso de vitória de Jair Bolsonaro. Em artigo publicado na Folha de S. Paulo, ele afirma que "o que espanta é ver colegas da elite não se mobilizando para terminar com o reinado em vigor".

"Há alguns anos estava óbvio que a elite seria omissa, o que levaria a um Brasil humilhado, mais pobre e de baixo QI. A ideia de que Paulo Guedes, de pouca competência e alta vaidade, seria o porto seguro dos empresários já era risível. Agora, a obstinada procura míope pela terceira via continua criando um risco substancial à nação", prossegue.

"Lula (PT) segue líder nas pesquisas, mas há sinais de que sua vitória pode estar em perigo. A jogada do Auxílio Brasil, obtida com ampla corrupção no Congresso, ainda não fez efeito —nem o fim da pandemia, com o aumento de empregos que virá junto", acrescenta. Semler também alerta que se ele [Bolsonaro] se reeleger, o Brasil vai para a categoria de "rogue country" —pária institucional.

"Repete-se a ladainha do perigo vermelho e outras posições ignorantes —ora, o PT nada mais é do que um socialismo brando europeu. A opção, aliar-se ao que o Brasil tem de mais corrupto e sórdido, o centrão, é miopia medonha", diz ainda o empresário. "É hora de negociar com Lula um Arminio Fraga, um Pedro Malan ou um Pérsio Arida. Hora de financiar um caminho saudável, manifestar-se contra a barbárie burra em que nos metemos por falta de visão", pontua ainda o articulista.

