Empresas e agronegócio ficam com a maior fatia de recursos de bancos públicos para enfrentar a pandemia

247 - O crédito novo anunciado pela Caixa e Banco do Brasil, que ampliaram suas linhas em R$ 178 bilhões para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, irão destinar a maior fatia destes recursos para o socorro às empresas e ao agronegócio. Nesta direção as empesas terão acesso a 88 bilhões (49,4%), o agronegócio a R$ 30 bilhões (16,9%) e outros R$ 30 bilhões serão disponiblizados para a aquisição de outras instituições financeiras de pequeno e médio portes.

Outros R$ 24 bilhões (13,4%) serão colocados à disposição de pessoas físicas e R$ 6 bilhões (3,4%) para hospitais, estados e municípios. A avaliação do governo é que o setor do agronegócio será afetado em cada área de forma diferente pela pandemia e que as negociações deverão ser feitas pontualmente.

Para o superintendente técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Bruno Lucchi, a redução na projeção do crescimento da economia mundial e no Brasil para este ano irão atingir duramente o setor.