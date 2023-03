Encurralado com os preços da Shopee, Luciano Hang pede ajuda inédita aos sindicatos

Apoie o 247

ICL

247 - Do homem raivoso que combatia o “mal do comunismo” e pregava praticamente em prol do bolsonarismo, ao empresário que busca uma aproximação com entidades sociais. Esta é a nova realidade de Luciano Hang, de acordo com reportagem de Guilherme Seto no jornal Folha de S.Paulo.

“Hang convidou Ricardo Patah, presidente da central sindical UGT (União Geral dos Trabalhadores), para conhecer as instalações de sua empresa em Santa Catarina na terça-feira (7)”, explica a matéria.

“Esse foi o primeiro gesto de aproximação de Hang em direção aos sindicatos. No encontro, Hang pediu ajuda para combater plataformas digitais internacionais que, segundo ele, estão vendendo cada vez mais, dizimando pequenas, médias e grandes empresas brasileiras sem pagar impostos”, acrescentou a reportagem.

