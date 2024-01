Endividamento das famílias cai pela primeira vez em quatro anos

Mais de 100 mil limparam suas dívidas no ano passado, mostrou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo edit

247 - O endividamento das famílias em 2023 caiu pela primeira vez em quatro anos, mostrou a edição de dezembro de 2023 da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O endividamento das famílias ficou em 77,8% na média anual, o que representou queda de 0,1 ponto percentual abaixo da observada em 2022 e 108 mil a menos de endividados no País. Também foi a primeira vez que o endividamento anual caiu desde 2019, na ótica da pesquisa, detalhou a confederação.

Outra melhoria identificada pela CNC foi a parcela menor da renda comprometida com dívidas. Em 2023 o rendimento correspondeu a 30% da renda mensal, menor do que a de 2022 (30,2%) e a mais baixa desde 2019 (29,5%).

