Enquanto brasileiros comem osso, Guedes diz que não revela seus lucros nas Ilhas Virgens Britânicas por “medo de ser assaltado”

À frente de uma gestão econômica ruinosa, com recorde de desemprego e miséria no Brasil, Paulo Guedes disse que não revela seus lucros na empresa em paraíso fiscal usado por contrabandistas e sonegadores por medo da violência urbana edit

247 - Enquanto brasileiros ficam na fila dos ossos nos açougues, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira (23), durante audiência na Câmara dos Deputados, que não revela seus lucros de uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal, por “medo de ser assaltado”.

“Você pode ser perseguido por um vizinho, assaltado por um vizinho. Não posso chegar aqui e falar: ‘Brasil, olha tudo que eu tenho. Não pode ser assim”, argumentou o ministro, na comissão especial marcada para que ele explicasse um possível conflito de interesses entre ocupar a posição de chefe da Economia no governo federal e ter uma empresa que lucra com a variação do dólar.

Ele destacou que esses recursos estão à disposição das instâncias pertinentes, por meio de declaração do Imposto de Renda. “Se parlamentares me pedirem, a resposta é não. Agora, se me disserem ‘uma instância pertinente pediu’, será entregue, como sempre foi. Os números estão todos disponíveis. Mas os senhores precisam entender que existe uma coisa chamada privacidade”, ressaltou ainda.

Durante seu depoimento, o ministro admitiu que usou a offshore para fugir da cobrança de impostos dos Estados Unidos.

Foi revelado ainda, durante a audiência, que Guedes possui um outro negócio além da offshore, este no Brasil, com rendimento de cerca de R$ 400 mil por mês. A revelação foi feita pelo deputado federal Elias Vaz (PSB-GO).

