Enquanto brasileiros pagam caro pela gasolina, petroleiras médias têm lucro recorde

Apoie o 247

ICL

247 - Enquanto os brasileiros pagam cerca de R$ 7 ou R$ 8 reais no litro da gasolina e arcam com os custos da alta dos combustíveis que se reflete nos alimentos e fretes, petroleiras médias que atuam no Brasil celebram a cotação do petróleo acima dos US$ 100 por barril.

Com recordes de lucro, PetroRio, 3R Petroleum, Enauta e PetroReconcavo programam investimentos bilionários e aquisições, de acordo com o Estado de S. Paulo.

A valorização do barril de petróleo favorece as ações das petroleiras na Bolsa. “Estamos em um cenário animador e de grandes perspectivas com a demanda crescente para as companhias. O mercado está atribuindo um risco menor a essas empresas em relação aos papéis da Petrobrás”, afirma Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PetroRio, apontada como a empresa mais eficiente do setor na América Latina, teve em 2021 receita de R$ 4,4 bilhões, alta de 131% em relação a 2020. Seu lucro cresceu 152%, chegando a R$ 1,3 bilhão. De acordo com Milton Rangel, diretor financeiro da petroleira, um dos pontos mais importantes para esse resultado foi a redução de 20% no seu custo de extração, para US$ 11,80 por barril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE