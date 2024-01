'Enquanto Lula for presidente, estaremos bem', diz o investidor Luis Stuhlberger

Apoie o 247

247 - O investidor Luis Stuhlberger, CEO e CIO da Verde Asset Management, teceu elogios ao presidente Lula e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela condução da política econômica.

“Enquanto o Lula for chefe de Estado e o Haddad for o chefe do governo, mesmo que isso não esteja no job description deles, a gente tá bem”, disse ele, no UBS/BB Latin America Investment Conference 2024, nesta terça-feira (30), conforme citado pelo jornalista Thiago Salomão.

Segundo as pesquisas de opinião, o mercado financeiro ainda tem uma percepção majoritariamente negativa sobre o governo do presidente Lula. Mas a declaração de Stuhlberger tende a angariar apoio do setor financeiro ao governo.

