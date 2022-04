Entenda como funciona a nova loteria +Milionária

As apostas poderão ser feitas nas casas lotéricas ou no site edit

247 - Nesta segunda-feira (18), o governo federal autorizou a criação de uma nova modalidade lotérica no Brasil, trata-se da +Milionária. A nova loteria chega no momento em que os brasileiros mais realizam apostas. Ao todo, foram R$ 18,83 bilhões em apostas no ano passado, um aumento de 7,7% na comparação com 2020, segundo dados da Caixa Econômica Federal. A reportagem é do portal CNN.

A autorização para a nova modalidade foi dada em portaria da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria da Pasta, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, que entra em vigor dia 2 de maio.

De acordo com o texto, a nova loteria terá frequência semanal e a data do primeiro concurso será ainda definida pela Caixa.

A +Milionária deve contar com dois campos. A aposta mínima custará R$ 6 e será de 6 números na matriz I (números de 1 a 50) e dois números na matriz II (números de 1 a 6) dos volantes dos jogos. Já o prêmio mínimo começa em R$ 10 milhões. No entanto, as chances de acertar os oito números serão menores.

As apostas poderão ser feitas nas casas lotéricas ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br), além de aplicativo (App Loterias Caixa) de telefone.

No entanto, segundo estatísticos, as chances de levar o prêmio máximo na nova loteria é superior a uma em 230 milhões. Em comparação, no caso da Mega-Sena, a chance de levar o grande prêmio é de uma em 50 milhões.

