Entidades protestam contra decisão do Ministério da Economia que corta 90% dos recursos para pesquisas científicas

Oito entidades científicas fizeram um apelo ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para reverter uma decisão do Ministério da Economia de retirar 90% do dinheiro que seria destinado a projetos científicos edit

247 - Oito entidades científicas fizeram, na noite dessa quinta-feira (7), um apelo ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para reverter uma decisão do Ministério da Economia, comunicada em ofício à Comissão Mista do Orçamento, de retirar 90% do dinheiro que seria destinado a vários projetos científicos, inclusive a bolsas e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Entre as entidades que assinaram o apelo, estão a Associação Brasileira de Ciências, a SBPC, Andifes, Confap, Conif, Confies, Consecti e IBCHIS.

Depois do pedido da equipe econômica do governo Jair Bolsonaro, sobraram apenas R$ 55 milhões (8% do total inicial) dos R$ 690 milhões já previstos. Os 92% retirados foram destinados a outros ministérios.

Em nota oficial, intitulada de Manobra do Ministério da Economia afronta a ciência nacional, as oito entidades científicas alertaram para a necessidade de "sobrevivência da ciência e da inovação no país".

"A modificação do PLN 16, feita na última hora, no dia de hoje, pela Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional, atendendo a ofício enviado ontem pelo Ministro da Economia, subtrai os recursos destinados a bolsas e apoio à pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e impossibilita projetos já agendados pelo CNPq. É um golpe duro na ciência e na inovação, que prejudica o desenvolvimento nacional. E que caminha na direção contrária da Lei 177/2021, aprovada por ampla maioria pelo Congresso Nacional".

