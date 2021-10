Entregadores e motoristas por aplicativos têm direito a benefícios do INSS; saiba como

Apoie o 247

247 - Entregadores e motoristas de aplicativo que prestam serviço para plataformas digitais, como Uber e Ifood, têm direito a benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mesmo sem ter a carteira de trabalho assinada.

De acordo com reportagem do UOL, para ter direitos a benefícios como auxílio-doença, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-acidente dentre outros benefícios previdenciários, esses profissionais precisam fazer contribuições por conta própria, pagando o INSS com o próprio dinheiro. Isso acontece porque, no Brasil, ainda não há regulamentação para a relação de trabalho entre os motoristas e entregadores e os aplicativos.

Motoristas e entregadores de aplicativo podem contribuir com INSS como MEI ou contribuinte individual.

