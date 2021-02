Equipe de Guedes é contra recriar CPMF para bancar auxílio emergencial

O ministro Paulo Guedes defende que a continuidade do pagamento do auxílio emergencial precisa de compensada com o corte de gastos e não com o aumento de tributos edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito em reuniões com a área política do governo que é contra a criação de um novo imposto, mesmo que temporário, para o governo continuar bancando o auxílio emergencial nesta pandemia. Nos últimos dias aumentou no governo a defesa de um imposto nos moldes da antiga CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) para bancar a ajuda aos mais desamparados.

De acordo com o blog da Ana Flor, no portal G1, um integrante graduado do governo afirmou que a área econômica "compreendeu a urgência do auxílio, e a área política entendeu que é preciso sinalizar com uma contrapartida".

Guedes continuou defendendo que o pagamento do auxílio emergencial por mais alguns meses precisa de compensado com o corte de gastos e não com o aumento de tributos.

Jair Bolsonaro prometeu na campanha eleitoral de 2018 que não aumentaria os impostos.

