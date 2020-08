Equipe de Guedes se desfaz e tem novas baixas: Salim Mattar e Paulo Uebel

247 - A equipe econômica de Paulo Guedes sofrerá duas baixas nos próximos dias, informou o jornalista Igor Gadelha, da CNN Brasil . Elas seguem as recentes saídas de Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional, Caio Megale, da diretoria de programas da Secretaria Especial da Fazenda, e Rubem Novaes, do Banco do Brasil.

Segundo o jornalista, os secretários especiais de Desestatização e Privatização, Salim Mattar, e o de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, pediram demissão nesta terça-feira (11) ao ministro da Economia.

“Segundo apurou a CNN, Uebel pediu exoneração por discordar da estratégia do governo federal de deixar a reforma administrativa para 2021. Salim, por sua vez, pediu para deixar o cargo por discordar da postura do governo em relação às privatizações”, informa Gadelha.

