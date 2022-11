Equipe de transição estuda rever isenções fiscais para elevar receita sem aumentar impostos, diz Mercadante

Apoie o 247

247 - O ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador dos grupos temáticos do Gabinete de Transição, sinalizou que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está analisando o alto volume de isenções fiscais com o objetivo de elevar as receitas futuras sem aumentar a carga tributária.

"Ontem [quinta-feira (17)], por exemplo, vocês viram aqui o TCU, R$ 400 bilhões de subsídios, incentivo fiscal. Uma revisão nisso dá um ganho importante e tem outras propostas bem interessantes que serão apresentadas no momento oportuno. Teremos belas surpresas nessa área",disse Mercadante nesta sexta-feira (18), de acordo com a Folha de S. Paulo.

"Tem uma discussão aprofundada sobre corte de despesas, sobre aumento de eficiência do gasto público, sobre combater desperdícios, que nós estamos identificando para poder atacar áreas prioritárias... e aumento de receita que não significa aumento de carga tributária", completou.

