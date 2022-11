Equipe de transição pede que Petrobrás suspenda decisões 'estratégicas' e 'estruturantes', como a venda de ativos

Apoie o 247

247 - Integrantes da equipe de transição de governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), solicitaram que o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, suspenda decisões “estratégicas” e “estruturantes” referentes à Petrobrás, o que inclui a venda de ativos da estatal.

“Ele (o ministro) vai nos colocar em contato institucionalmente com a Petrobras e nós vamos conversar o quanto antes. Como a Petrobras está no âmbito do Ministério de Minas e Energia, deveria haver a suspensão desses processos em função do acelerado que é um final de governo”, disse o senador Jean Paul Prates (PT-RN), integrante do grupo de trabalho do setor e que tem o nome cotado para assumir o comando da estatal, de acordo com o jornal O Globo. “Eu estou me referindo à venda de ativos que ainda estão em curso, essas que teriam começado agora”, completou.

Ainda segundo a reportagem, na reunião desta terça-feira (212, Sachsida teria dito que o pedido de suspensão das decisões também deveria ser feito diretamente à Petrobrás, uma vez que a companhia possui processos próprios.

“Nós nos manifestamos várias vezes, o presidente Lula também, contra a venda de ativos dessa forma que está sendo feita. Não quer dizer necessariamente que não haja venda de ativos no futuro. Mas essa é uma reavaliação que caberá à nova gestão”, destacou Prates.

"Agora, ele mesmo fez a ressalva de que a Petrobrás tem procedimentos específicos e vamos procurar trabalhar nesses parâmetros”, disse o parlamentar em seguida.

Entre os processos de venda para a iniciativa privada questionados pela equipe de transição estão a TBG (o gasoduto Brasil-Bolívia), além de refinarias e das sedes da estatal em Natal e Mossoró, ambas no Rio Grande do Norte.

