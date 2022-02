Espanha aprova reforma trabalhista elogiada por Lula

Apoie o 247

Por Lucas Rocha, na Fórum – O Parlamento da Espanha aprovou nesta quinta-feira (3) uma reforma trabalhista elaborada pelo governo de Pedro Sánchez (PSOE) que reverte retrocessos implementados em uma contrarreforma neoliberal em 2012 e dá mais garantias aos trabalhadores. O modelo é tido como uma inspiração para o ex-presidente Lula (PT) caso ele retorne à presidência em 2023.

A votação foi marcada por embates e terminou com apenas um voto favorável à reforma: 175 a 174. A vitória foi alcançada com um voto a favor de um deputado do Partido Popular, oposicionista. A legenda afirma que o deputado votou contra e que o sistema computou errado, mas por enquanto a reforma segue ratificada no Congresso. O PP pretende acionar a Justiça (leia a íntegra na Fórum) .

