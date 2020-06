Esposa do dono da Embelleze diz que empresa não apoia causa racial porque 'afetaria o bolso'

Monique Elias, esposa do proprietário da Embelleze, afirmou que a empresa, não apoia movimentos antirracistas porque a causa afetaria o bolso do empresário edit

247 - Em uma live com Cristiano, dono do perfil Beyoncé Destruidora, Monique Elias, esposa de Itamar Serpa Fernandes, proprietário da Embelleze, afirmou que a empresa, não apoia movimentos antirracistas porque a causa afetaria o bolso do empresário.

A empresa de produtos de beleza, principalmente para cabelos, tem como público-alvo de seus produtos as mulheres negras.

“Eu só vejo isso (nesse momento ela faz gesto de dinheiro com os dedos) em quem consome. O Itamar me respondeu que ele não entra em bola dividida. Eu acredito que é muito fácil ficar em cima do muro, Cris. As pessoas não se posicionam sabe por quê? Porque toca na ferida, a ferida é o bolso. Infelizmente”, afirmou Monique.

A Embelleze é avaliada em R$ 1 bilhão e nasceu com a produção de alisantes para cabelos crespos. Em nota ao colunista Leo Dias , a Embelleze se esquivou de falar especificamente da causa negra e não citou opiniões pessoais de Itamar, apenas relembrou campanhas de pluralidade feminina e disse ter sido a primeira empresa nacional a dar opção para a mulher cacheada.

“A Embelleze sempre abraça a beleza das diferenças. Isso está em nosso DNA desde os primeiros produtos. São mais de 50 anos tendo como missão transformar a vida das mulheres brasileiras por meio da beleza. Sempre estivemos atentos à voz de nossas consumidoras e de nosso público", destaca a nota.

E acrescenta: "Em 2015 fomos a primeira empresa nacional a dar opção para a mulher cacheada se empoderar. O mundo se empoderou e fizemos parte disso. Entendemos que o cabelo é a identidade da mulher e que ela tem o direito de escolher manifestar sua beleza da forma que quiser, quando quiser e onde quiser. Estamos fazendo a diferença na vida de milhões de brasileiras e vamos continuar firmes em nossa missão, lançando produtos de qualidades e que possam auxiliar nossas consumidoras nas escolhas delas".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.