"Esta refinaria vai faturar US$ 100 bilhões por ano", diz Lula

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quinta-feira (18), durante a cerimônia de retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, Pernambuco, que a unidade, uma vez em pleno funcionamento, terá uma receita anual de US$ 100 bilhões. O evento contou com a presença de autoridades locais, incluindo a governadora Raquel Lyra e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

A Petrobras e o Governo Federal preveem a geração de aproximadamente 30 mil empregos diretos e indiretos com a ampliação da refinaria. A iniciativa faz parte do Plano Estratégico 2024-28+ da Petrobras e está integrada ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O projeto inclui a conclusão do Trem 2 da refinaria até 2028, aumentando sua capacidade para processar 260 mil barris de petróleo por dia.

Além da expansão, a Refinaria Abreu e Lima incorporará a primeira unidade SNOX do refino brasileiro, dedicada à transformação de óxido de enxofre (SOx) e óxido de nitrogênio (NOx) em um novo produto comercializável. A construção do Trem 1 (Revamp) também está em andamento para ampliar a produção, melhorar o escoamento de produtos leves e aumentar a capacidade de processamento de petróleo do Pré-sal.

O investimento previsto pela Petrobras nos próximos cinco anos totaliza US$ 17 bilhões em projetos de refino, transporte e comercialização, visando aprimorar a capacidade de produção de diesel e expandir gradualmente a oferta de produtos para o mercado de baixo carbono.

No evento, a Petrobras lançou o Programa Autonomia e Renda, que oferecerá cursos de capacitação a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A iniciativa, em parceria com SESI-SENAI e Institutos Federais, disponibilizará mais de 19 mil vagas em estados como Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os participantes receberão bolsas-auxílio durante o período de cursos, com prioridade para grupos como mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência e refugiados.

