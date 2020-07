Estados Unidos têm queda catastrófica, com recuo de 32% do PIB no segundo trimestre

247 - O Produto Interno Bruto (PIB dos Estados Unidos caiu 32% no segundo trimestre deste ano, o que ameaça a reeleição do presidente Donald Trump.

O número é o maior da série histórica da econommia dos EUA, uma vez que não havia apuração trimestral do PIB durante a Grande Depressão da década de 1930. De acordo com analistas consultados pela CNBC, um número catastrófico é amplamente esperado. Mais cedo, a Alemanha já mostrou uma retração de 10,1% na sua economia no segundo trimestre, maior do que a esperada pelos especialistas.

Em consequência da estimativa sobre o desempenho da economia americana, o Ibovespa Futuro abriu em queda nesta quinta-feira (30).

Segundo a Infomoney, às 09h13 (horário de Brasília) o contrato futuro do Ibovespa para agosto cai 0,64% a 104.700 pontos.

O dólar comercial sobe 0,57% a R$ 5,2005 na compra e a R$ 5,2018 na venda.

