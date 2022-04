Estudo do governo aponta aumento da necessidade de investimentos da Petrobrás em refinarias de combustíveis

Apoie o 247

247 – Um estudo do governo federal aponta a necessidade de maiores investimentos em refinarias, para reduzir os preços de combustíveis, como o diesel e a gasolina no Brasil. Investimentos bilionários vinham sendo realizados nos governos Lula e Dilma, mas foram paralisados pela Lava Jato, que desempregou 4,4 milhões de brasileiros, e pelo golpe de estado de 2016, que teve como finalidade a transferência da renda do petróleo para acionistas privados da Petrobrás

"A Petrobras e outras refinarias privadas poderiam ampliar a produção nacional de combustíveis para atender à demanda dos consumidores brasileiros no momento em que a necessidade de importação impulsiona os preços na bomba, aponta um estudo elaborado pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética). O aumento no volume processado nas refinarias reduziria a dependência externa do diesel, cuja cobrança nos postos acumula uma alta de 40,54% nos 12 meses até fevereiro de 2022, na esteira da recente alta na cotação do barril de petróleo e do dólar", aponta reportagem do Valor.

"Já no caso da gasolina, a intensificação do refino poderia devolver ao Brasil o status de exportador líquido do combustível –o que tenderia a aliviar a pressão sobre os preços", prossegue a reportagem.

