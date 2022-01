EUA: chefe do Fed confirma reversão da política monetária expansionista

Apoie o 247

247 - O chefe do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, afirmou, nesta terça-feira (11), que fará o possível para conter a inflação, e que a maior economia do mundo precisa apertar sua política monetária.

"Se tivermos que aumentar mais as taxas de juros ao longo do tempo, nós o faremos", disse Powell ao Comitê Bancário do Senado, sob sabatina para um segundo mandato como chefe do banco central. “Usaremos nossas ferramentas para nos recuperar da inflação”.

Powell não deu detalhes sobre o caminho que a política monetária dos EUA seguirá. Ele disse apenas que projeta uma série de altas na taxa de juros, além de reduções no intenso estímulo que o Fed vinha aplicando.

"À medida que avançamos este ano... se as coisas se desenvolverem conforme o esperado, normalizaremos a política, o que significa que encerraremos nossas compras de ativos em março, o que significa que aumentaremos as taxas ao longo do ano", disse ele aos membros do comitê. “Em algum momento, talvez no final deste ano, começaremos a permitir que o balanço patrimonial se esgote, e esse é apenas o caminho para normalizar a política”.

Republicanos e democratas expressaram preocupação de que o Fed esteja estimulando em excesso a economia com taxa baixas e compras de títulos. A inflação está muito acima da meta de 2% estabelecida pelas autoridades. Preços subiram 5,7% nos 12 meses encerrados em novembro. (Com informações da Bloomberg).

