247 - Os Estados Unidos (EUA) vão proteger suas empresas petrolíferas de revelar para quem pagaram propina no exterior, segundo o Financial Times.

A revelação era exigida na Europa e no Canadá sob os regulamentos reduzidos que a Comissão de Valores Mobiliários adotou na quarta-feira.

As regras exigem que as empresas divulguem os pagamentos a governos estrangeiros, uma medida que visa alertar as autoridades sobre possíveis transações pay-to-play.

Enquanto o Brasil permitiu a entrega do pré-sal e a destruição das construtoras nacionais a partir de uma investigação sobre a Petrobras, os EUA, que se beneficiaram desta destruição nacional, buscam proteger suas empresas.

Isso joga luz no entreguismo da Lava Jato.

