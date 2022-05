EUA transferem a própria crise ao restante do mundo, comenta mídia chinesa

Decisões do FED (Banco Central) dos EUA provocam preocupação geral no mundo edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Na semana passada, o Federal Reserve (Fed) dos EUA anunciou um aumento de 0, 50 ponto na taxa de juros. Além disso, reduzirá seu balanço patrimonial a partir de junho. O objetivo é usar uma política monetária radical e apertada para lidar com a inflação recorde nos últimos 40 anos. Isso provocou uma preocupação geral na comunidade internacional de que a economia mundial e o mercado financeiro podem ser severamente afetados.

Os EUA, com a hegemonia do dólar americano, estão atualmente no processo de transferir sua própria crise para o mundo. Isso terá um grande impacto nas economias emergentes, que estão tentando ativamente se recuperar da pandemia de Covid-19. A elevação da taxa de juros do Fed aumentou a atratividade da riqueza em dólares americanos, agravando, no entanto, os riscos de saída de capitais e desvalorização das moedas dos países emergentes. Ao mesmo tempo, a desvalorização de outras moedas nacionais devido à valorização do dólar americano enfraquecerá o poder de compra das populações de outros países, além de prejudicar a recuperação econômica atualmente em um processo difícil nos países em desenvolvimento.

O professor Marcos Pires, da Universidade Estadual Paulista do Brasil, explicou que os EUA dominam a moeda global, o dólar americano. Cada mudança no dólar americano afeta as moedas de outros países. Quando os EUA impuseram sanções a outros, eles pensaram apenas em si mesmos e não consideraram mais ninguém. Isso ilustra a natureza hegemônica dos grupos financeiros norte-americanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a eclosão da crise na Ucrânia, os EUA reforçaram constantemente as sanções contra a Rússia, afetando as cadeias globais da indústria, da energia e dos grãos, aumentando as pressões inflacionárias no próprio país. Ao mesmo tempo, o atual governo estadunidense, por um longo tempo, continua com a política tarifária errada do governo anterior em relação à China. Isso também aumentou a carga de despesa da população americana. O mercado continua pessimista em relação à política monetária americana drasticamente alterada. Peter Boockvar, investidor-chefe do Bleakley Consulting Group, disse que o Fed não conseguiu conter efetivamente a alta da inflação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os políticos de Washington que se apegam à ideia de “America First” devem parar as ações de transferir as próprias crises e desviar as culpas para outros, e adotar políticas macroeconômicas mais responsáveis para que a economia global se recupere o mais rápido possível em meio à pandemia de Covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE