Euro despenca e alcança menor valor frente ao dólar em 20 anos

Nesta terça-feira (5), o Euro estava sendo negociado a US$ 1,03, praticamente em paridade com a moeda estadunidense edit

247 - O Euro alcançou o menor patamar em relação ao dólar nos últimos 20 anos. No início da manhã desta terça-feira (5), a moeda única europeia, que caiu 1% no início da semana, estava sendo negociada a US$ 1,03 nos mercados europeus. .

A desvalorização está ligada ao temor de que os países da zona do Euro entrem em recessão por causa dos cortes econômicos decorrentes da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A alta dos juros, imposta pelo FED, Banco Central do dos Estados Unidos, também tem influenciado na desvalorização do Euro, que registra trajetória de queda desde o ano passado.

Em junho, o FED anunciou uma alta da taxa de juros de referência em 0,75 ponto percentual, para um intervalo entre 1,50% e 1,75%. O índice foi o maior já registrado desde 1994.

