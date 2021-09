Ex-presidente do BC Ilan Goldfajn é nomeado para diretoria do FMI

Ilan Goldfajn, que presidiu o Banco Central de 2016 a 2019, no governo Michel Temer, foi nomeado diretor para o Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional edit

Reuters - O ex-presidente do Banco Central e atual presidente do conselho do Credit Suisse no Brasil, Ilan Goldfajn, foi nomeado diretor para o Departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional, de acordo com comunicado divulgado pelo FMI nesta segunda-feira.

"A economia mundial vive um momento muito desafiador, agravado pela pandemia da Covid-19, e a oportunidade de colaborar a partir dessa posição no FMI me deixa entusiasmado", disse Ilan segundo comunicado separado do Credit Suisse.

A indicação de Ilan para assumir o lugar de Alejandro Werner, que já havia anunciado sua saída, foi feita pela diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva.

Ilan assumirá a chefia do departamento do FMI a cargo das relações com países membros nas Américas em 3 de janeiro de 2022.

"Estou muito feliz que Ilan fará parte do nosso time. Ele tem uma experiência notável nos setores público e privado e é altamente respeitado como acadêmico", disse Georgieva no comunicado do FMI.

"Seu histórico como autoridade monetária e comunicador, além do seu profundo conhecimento como executivo de finanças internacionais e sua familiaridade com o trabalho do Fundo serão de valor inestimável para ajudar os países membros na região", afirmou ela.

Ilan foi presidente do BC de 2016 a 2019, no governo do ex-presidente Michel Temer. No setor privado, foi economista-chefe e sócio do Itaú Unibanco, sócio da Ciano Investimentos e sócio e economista da Gávea Investimentos.

Ele também trabalhou como assessor de várias organizações financeiras globais, incluindo Banco Mundial, Nações Unidas e FMI.

Para o lugar de Ilan no Credit Suisse, o banco anunciou Ana Paula Pessoa. Ela faz parte do Conselho de Administração do Credit Suisse Group AG e do Credit Suisse AG, desde 2018. Também é presidente do Conselho do Credit Suisse Bank (Europe) S.A., cargo que deixará para assumir o presidência do Conselho do Credit Suisse Brasil.

