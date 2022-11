Ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho passa a integrar o núcleo de Indústria na transição

Apoie o 247

247 – O ex-presidente do BNDES nos governos Lula e Dilma, Luciano Coutinho, integrará o núcleo técnico de Indústria, Comércio e Serviço no governo de transição e seu nome foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

"Coutinho, ex-presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), integrará a equipe do núcleo técnico de Indústria, Comércio e Serviço. Ele comandou o BNDES entre maio de 2007 e maio de 2016, durante os mandatos de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT)", aponta reportagem de Antonio Temoteo , no Estado de S. Paulo.

"Entre os membros do núcleo de Indústria, Comércio e Serviço estão Germano Rigotto (ex-governador do Rio Grande do Sul), Jackson Schneider (executivo da Embraer), Rafael Luchesi (diretor-geral do Senai Nacional), Marcelo Ramos (deputado federal pelo Amazonas), André Ceciliano (presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Paulo Okamoto (ex-presidente do Sebrae), Tatiana Conceição Valente (especialista em economia solidária) e Paulo Feldman (professor da USP)", aponta ainda o jornalista.

