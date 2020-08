Ex-secretário do Tesouro, Mansueto Almeida será economista-chefe no BTG Pactual, fundado por Paulo Guedes

Mansueto comandou o Tesouro Nacional no governo Michel Temer e foi mantido no cargo por Jair Bolsonaro. Segundo o banco BTG, o início na função está previsto para meados de janeiro de 2021 edit

Reuters com 247 - O ex-secretário do Tesouro Mansueto Almeida será o novo economista-chefe do BTG Pactual, com início na função previsto para meados de janeiro de 2021, informou a assessoria de imprensa da instituição nesta segunda-feira.

Segundo o BTG, Mansueto também será sócio do banco após cumprido o período de quarentena do serviço público.

Mansueto comandou o Tesouro Nacional no governo Michel Temer, a partir de 2018, e foi mantido no cargo após o presidente Jair Bolsonaro assumir. Antes disso, respondia pela Secretaria de Acompanhamento Fiscal do Ministério da Fazenda.

Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Mansueto chegou a atuar na campanha de Aécio Neves (PSDB-MG) nas eleições de 2014 na elaboração do programa econômico do tucano.

Sua saída do governo era dada como certa desde o fim do ano passado, mas só foi anunciada em junho. Em seu lugar no Tesouro assumiu o economista Bruno Funchal, em 15 de julho.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi um dos fundadores do banco de investimentos BTG Pactual, que hoje é comandado por André Esteves. Em julho, o BTG Pactual se envolveu numa operação de legalidade duvidosa, ao comprar do Banco do Brasil uma carteira de créditos de R$ 2,9 bilhões por R$ 371 milhões.

