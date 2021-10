Ex-tesoureiro do PSDB já é o maior acionista da antiga BR Distribuidora

Ex-tesoureiro do PSDB Ronaldo Cezar Coelho, que já admitiu ter recebido recursos no exterior para a campanha presidencial de José Serra em 2010, detém 9,8% do capital da Vibra Energia, antiga BR Distribuidora edit

247 - O empresário e ex-tesoureiro do PSDB, Ronaldo Cezar Coelho, fechou juntamente com a Dynamo um acordo de acionistas para votar de forma conjunta suas participações na Vibra Energia. Juntos, os dois sócios passam a ser donos de quase 15% do capital da antiga BR Distribuidora. Atualmente, Coelho - que em 2017 confessou ter recebido recursos da empreiteira Odebrecht no exterior relacionados à campanha de 2010 do então candidato a presidente José Serra (PSDB) - é o maior acionista individual da Vibra, com 9,8% do capital. A participação da Dynamo é de 4,5%

De acordo com reportagem do Brazil Journal, o acordo possui vigência inicial de três anos e vincula o total de ações da Dynamo e de Coelho até o limite de 25% do capital da companhia, ou 95% do patamar que o estatuto da empresa definir como regra de dispersão acionária, as chamadas poison pills.O acordo foi celebrado poucos meses antes da realização de uma assembleia de acionistas que pode renovar o conselho da empresa, cujo mandato termina expira em abril.

Além da participação na Vibra, o ex-tesoureiro do PSDB também é sócio da Light (20%) e da Energisa (18%).

