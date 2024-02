Exportações chinesas contribuem para a deflação global de bens de consumo

Apoie o 247

247 – A China está impactando os preços globais ao exportar deflação, tornando seus produtos ainda mais acessíveis e desafiando os aumentos de preços em todo o mundo. No Brasil, essa tendência contribui para a redução da inflação de bens de consumo, como evidenciado pelos números da inflação de bens industriais em 2023, registrando a menor taxa em cinco anos, com episódios de deflação em meses específicos.

Além da concorrência direta com produtos finais, a China desempenha um papel crucial como fornecedora de insumos para várias indústrias, o que ajuda a reduzir os custos de produção em outros países. Os preços cobrados pelos produtores chineses caíram 3% no último ano, refletindo tanto as dificuldades internas quanto externas enfrentadas pela indústria chinesa.

Embora a China seja uma aliada na contenção da inflação global, é improvável que determine o ciclo monetário mundial. Movimentos como nearshoring e friendshoring estão descentralizando as fontes de fornecimento dos países desenvolvidos, reduzindo sua dependência da China, embora os riscos geopolíticos continuem sendo uma preocupação significativa para os bancos centrais.

O Nearshoring refere-se à prática de transferir a produção ou os serviços para países ou regiões que estão mais próximos geograficamente do mercado consumidor. Isso geralmente implica em vantagens como redução nos custos de transporte, menor tempo de entrega e maior facilidade na coordenação logística. Por exemplo, uma empresa americana que decide transferir parte de sua produção para o México está adotando uma estratégia de nearshoring.

Por outro lado, o Friendshoring é uma variação do nearshoring que envolve a busca por fornecedores em países que têm relações políticas, culturais ou comerciais favoráveis. Nesse caso, a proximidade geográfica pode ser um fator secundário em comparação com outros aspectos, como alianças geopolíticas ou acordos comerciais. Um exemplo de friendshoring seria uma empresa européia que opta por comprar produtos de um país vizinho com o qual mantém fortes laços políticos e econômicos.

