Exportações do agronegócio fecham 2023 com US$ 166,5 bilhões em vendas

247 – O agronegócio brasileiro conquista novo recorde nas exportações, atingindo a marca histórica de US$ 166,55 bilhões em 2023, revela relatório da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Esse desempenho excepcional representa um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente pelo aumento na quantidade embarcada, segundo informações da Agência Gov .

Durante o ano de 2023, o agronegócio foi responsável por 49% das exportações totais do Brasil, um salto significativo em comparação aos 47,5% registrados em 2022. O Secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Roberto Perosa, destaca que esse ano foi marcado por avanços históricos, com o Brasil abrindo 78 novos mercados e liderando as exportações mundiais em diversos produtos.

O país exportou diretamente 193,02 milhões de toneladas de grãos, representando um aumento de 24,3% em comparação com 2022. Essa quantidade equivale a impressionantes 60,3% da safra recorde de grãos 2022/23, estimada em 319,86 milhões de toneladas pela Companhia Nacional de Abastecimento. Além do aumento nas exportações de grãos, outros produtos também registraram crescimento, como carnes (+5,4%), açúcar (+15,1%), sucos (+6,0%), frutas (+5,9%), couros e seus produtos (+19,7%).

Os setores que mais contribuíram para as vendas do agronegócio foram o complexo soja (+US$ 6,49 bilhões), complexo sucroalcooleiro (+US$ 4,60 bilhões), cereais, farinhas e preparações (+US$ 1,18 bilhão) e sucos (+US$ 447,41 milhões). Em termos proporcionais, os cinco principais setores foram complexo soja (40,4%), carnes (14,1%), complexo sucroalcooleiro (10,4%), cereais, farinhas e preparações (9,3%) e produtos florestais (8,6%), totalizando 82,9% das vendas em 2023.

Quanto às importações, o agronegócio brasileiro registrou US$ 16,61 bilhões, destacando a busca por converter pastagens degradadas em áreas agricultáveis para aumentar a produção de forma sustentável.

As exportações em dezembro de 2023 totalizaram US$ 13,51 bilhões, um aumento significativo de 20,9% em relação ao mesmo mês de 2022. Esse resultado foi impulsionado pelo aumento do volume embarcado, que subiu 28,9%, apesar da queda de 6,1% nos preços médios de exportação.

Os produtos que mais contribuíram para esse desempenho foram soja em grãos, açúcar de cana, farelo de soja e carne bovina. As exportações de soja em grãos atingiram volume recorde de 3,83 milhões de toneladas, com destaque para o crescimento de 97,8% em relação a dezembro de 2022. As exportações de açúcar também alcançaram números históricos, com volume de 3,85 milhões de toneladas e um aumento de 74,9%.

O Secretário Roberto Perosa ressalta que o Brasil consolidará sua posição como uma potência agropecuária global em 2024, enfatizando a resiliência e sustentabilidade do setor, essenciais para o desenvolvimento econômico e como um importante fornecedor de alimentos para o mundo.

