Facebook sai do ranking de empresas mais valiosas do mundo em pior mês da história, diz levantamento

A avaliação do Facebook gira, agora, em torno de US$ 590 bilhões, suficiente para alcançar o 11º lugar na lista

247 - O levantamento do último trimestre de 2021 da Meta, holding do Facebook, apontou que a empresa de Mark Zuckerberg está fora do ranking das dez empresas mais valiosas do mundo. Foi o que apontou uma pesquisa feita pela agência de notícias Bloomberg. A avaliação do Facebook gira, agora, em torno de US$ 590 bilhões, suficiente para alcançar o 11º lugar na lista. Os dados foram publicados no jornal O Estado de S.Paulo.

Nessa quinta-feira (17), as ações despencaram. O valor no fechamento do mercado era de US$ 207 por ativo, o menor valor em pelo menos um ano. De acordo com a Bloomberg, a perda da empresa foi de quase US$ 500 bilhões desde setembro. Em relação ao ano passado, a queda no valor das ações é de aproximadamente 47%.

Segundo o balanço da empresa, publicado no começo de fevereiro, o Facebook perdeu cerca de 500 mil usuários diários globalmente nos últimos três meses do ano passado, ao passar de 1,930 bilhão para 1,929 bilhão.

Depois do resultado, o Facebook também contabilizou a maior queda em valor de mercado em um único dia. A empresa registrou uma perda de US$ 252 bilhões na sua avaliação no dia seguinte à publicação do relatório.

