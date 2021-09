Faixa de isenção do IR pode chegar a R$ 5 mil

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O relator da reforma do Imposto de Renda no Senado, Ângelo Coronel (PSD-BA), disse que pretende apresentar uma proposta para elevar a faixa de isenção do IR para R$ 5 mil por mês. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o senador disse que a medida elevaria para 25 milhões o número de pessoas contempladas pela isenção.

Câmara aprovou o projeto que prevê isenção para quem ganha até R$ 2.500 por mês. Atualmente, a faixa de isenção vai até R$ 1.903,98.

“A mudança aprovada na Câmara é muito pequena. Há casos em que a pessoa tem uma economia de R$ 7 por mês. É praticamente insignificante", disse o relator.

PUBLICIDADE

Assim como a PEC dos precatórios, a reforma do IR é vista pelo governo como uma alternativa para se custear o novo programa social com o qual o governo pretende substituir o Bolsa Família, o Auxílio Brasil.

Coronel pretende entregar o parecer até o início de novembro à Comissão de Assuntos Econômicos da Casa.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE