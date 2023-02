Famoso investidor chinês desaparece em mais recente caso de sumiço de executivos

Apoie o 247

247 com Reuters - O negociador chinês Bao Fan, fundador do banco de investimentos China Renaissance Holdings Ltd (1911.HK), desapareceu no mais recente sumiço de um importante executivo de negócios, preocupando os investidores e derrubando as ações do grupo em até 50%. na sexta-feira.



O banco boutique com sede na China continental disse em um comunicado na quinta-feira que a empresa não conseguiu entrar em contato com Bao.



O conselho da China Renaissance não tinha conhecimento de nenhuma informação que indicasse que a "indisponibilidade de Bao está ou pode estar relacionada aos negócios e/ou operações" do grupo, que, segundo o grupo, continua normalmente.



O desaparecimento do negociador é o mais recente de uma série de casos de executivos chineses de alto perfil que desapareceram sem muitas explicações durante uma ampla campanha anticorrupção liderada pelo presidente Xi Jinping, embora as razões para o desaparecimento de Bao não sejam claras.



Somente em 2015, pelo menos cinco executivos ficaram inacessíveis sem aviso prévio para suas empresas, incluindo o presidente do Grupo Fosun, Guo Guangchang.

O Partido Comunista da China em 2021 voltou suas atenções para o vasto setor financeiro do país, dando início a uma nova rodada de uma campanha de um ano para combater a corrupção e os negócios ilegais.

O desaparecimento de Bao, também acionista controlador, presidente e CEO da empresa, levou as ações da China Renaissance listadas em Hong Kong a uma baixa recorde de HK$ 5 no início do pregão, eliminando HK$ 2,8 bilhões (US$ 360 milhões) em valor de mercado.

A ação recuperou algum terreno no final do dia para terminar em queda de 28% em um mercado de Hong Kong que caiu 1,3%. Quase 30 milhões de ações do banco de investimento boutique mudaram de mãos na sexta-feira, o maior valor já registrado.

Bao, que trabalhou anteriormente no Credit Suisse Group AG (CSGN.S) e no Morgan Stanley (MS.N), foi aclamado como um dos banqueiros mais bem conectados da China.

Ele esteve envolvido com grandes fusões de tecnologia, incluindo a união das empresas de carona Didi e Kuaidi, entre a gigante da entrega de alimentos Meituan (3690.HK) e Dianping, e plataformas de dispositivos de viagem Ctrip (9961.HK) e Qunar.

"Se uma empresa listada voluntariamente revela que um gerente sênior ou um grande acionista não pode ser contatado, é realmente incomum, pois a pessoa pode estar fora de alcance há algum tempo", disse Dickie Wong, diretor executivo de pesquisa da Kingston Securities.

O pior pesadelo dos investidores é que a capacidade de uma empresa de continuar operando seja prejudicada, portanto, uma venda de ações não é surpreendente, dada a incerteza, acrescentou Wong.

Questionado durante uma coletiva de imprensa diária na sexta-feira se o banqueiro havia sido detido, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse que não estava ciente da situação.

À frente da China Renaissance, Bao assumiu um papel cada vez mais ativo nos negócios de private equity do grupo nos últimos anos, segundo duas fontes com conhecimento direto do assunto.

As fontes se recusaram a serem identificadas devido à sensibilidade do assunto.

Um porta-voz do China Renaissance encaminhou o pedido de comentário da Reuters na sexta-feira ao arquivo público do banco de investimento.

A China Renaissance está atualmente em nono lugar na tabela classificativa dos mercados de capitais da China para 2023, de acordo com a Refinitiv.

Bao fundou a China Renaissance em 2005 como uma equipe de duas pessoas, buscando combinar startups famintas por capital com capitalistas de risco e investidores de private equity. Desde então, expandiu-se para serviços, incluindo subscrição, vendas e negociação.

O banco de investimento fez sua estreia no mercado em Hong Kong em 2018, depois de levantar US$ 346 milhões.

A China Renaissance atuou como consultora para algumas das maiores ofertas públicas iniciais (IPOs) de tecnologia da China, incluindo as da JD.Com Inc e Kuaishou Technology (1024.HK), bem como a listagem da Didi em Nova York em 2021.

A Didi entrou em conflito com os reguladores chineses quando, em 2021, avançou com a listagem de ações dos EUA contra a vontade do regulador, disseram fontes anteriormente à Reuters.

A China Renaissance também é um investidor ativo no setor de tecnologia. Em 2019, levantou mais de 6,5 bilhões de yuans (US$ 950 milhões) em um fundo denominado em yuans.

O desaparecimento de Bao ocorre dias depois que o promotor imobiliário Seazen Group Ltd (1030.HK) disse que não conseguiu contatar ou contatar seu vice-presidente.

(US$ 1 = 7,8483 dólares de Hong Kong)

