Faria Lima amanhece com cartazes denunciando o fracasso da política econômica do governo Bolsonaro: "NaufraGuedes"

Cartaz de de 4 metros de altura por 12 metros de comprimento, traz as imagens do ministro da Economia, Paulo Guedes, e Jair Bolsonaro, e critica o fracasso da atual política econômica edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Depois de chegar ao poder como legítimo representante da Faria Lima, o ministro da Economia, Paulo Guedes, virou alvo de um protesto da elite financeira do país nesta segunda-feira (29). A avenida, localizada no coração financeiro de São Paulo, amanheceu com um cartaz de de 4 metros de altura por 12 metros de comprimento, com as imagens de Guedes e Jair Bolsonaro, e a inscrição "NaufraGuedes" inserida entre elas.

O protesto acontece em meio a alta da inflação, que deve fechar o ano acima de 10% e do desemprego, que alcança mais de 13 milhões de trabalhadores. Além desses pontos, o mercado financeiro vem demonstrando insatisfação pela não implantação das reformas tributária e administrativa, além da possibilidade de aprovação da PEC dos Precatórios, que abre espaço fiscal para o governo furar o teto de gastos e gastar cerca de R$ 91 bilhões em 2022, ano eleitoral.

"Quando se apresentou como fiador de Bolsonaro, Guedes prometia ser o verdadeiro capitão da economia. Hoje está claro que Paulo Guedes afundou a economia e se tornou, ele mesmo, um náufrago no governo. Agarrado ao cargo, sem controle algum, à deriva dos interesses do Centrão", disse um dos autores da intervenção em entrevista à Folha de S. Paulo.

PUBLICIDADE

O protesto não passou despercebido pelos internautas, que utilizaram as redes sociais para ironizar o ministro da Economia, que chegou a ser chamado de “Posto Ipiranga” por Bolsonaro.

“Se eu fosse dona de um posto Ipiranga, processaria o Paulo Guedes por danos à imagem da empresa”. https://t.co/5U7wAubJ7p PUBLICIDADE November 29, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE