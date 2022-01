"Faria Lima vai pedir para sentar-se à mesa com Lula", afirma Eduardo Moreira

Economista ainda comentou a possível aliança do petista com Alckmin: “é uma nova carta aos brasileiros” edit

247 - O economista Eduardo Moreira afirmou, em entrevista ao Radar Econômico, da revista Veja, que o mercado financeiro deverá procurar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera todas as pesquisas de intenção de voto à eleição presidencial deste ano, para “fechar um acordo tácito''. “Se chegar perto das eleições e o Lula continuar com esse favoritismo, a Faria Lima vai pedir para sentar-se à mesa com o Lula e tentar trazê-lo para perto deles, mais para o ‘centro’”, disse.

Moreira justificou sua declaração ressaltando que durante os dois mandatos de Lula à frente da Presidência da República (entre 2002 e 2008), os negócios fechados na bolsa de valores cresceram de forma jamais vista até então. “O PT, o governo Lula, entregou a maior alta da bolsa disparada. Nunca teve nada parecido. O índice cresceu 1.900% em dólares. A turma de empresários que hoje é bilionária ganhou riqueza e poder naquele período”, observou o economista.

“Acho que o mercado vai tentar se aproximar do Lula. Tenho certeza de que já está fazendo isso. Mas eu não vejo, hoje, o Lula escolhendo um ministro como o Meirelles só para agradar o mercado. Acho que a maior chance é ele trazer alguém identificado com os ideais progressistas e que conheça o mercado financeiro”, destacou.

Ainda segundo ele, Lula não precisará fazer uma “nova carta ao povo brasileiro com o objetivo de acalmar os temores do mercado financeiro caso o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido) seja o vice em uma chapa encabeçada pelo petista. “O Alckmin como vice é uma nova carta aos brasileiros”.

