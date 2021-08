Febraban assina manifesto em defesa da democracia e BB e Caixa rompem com a instituição

Crise sem precedentes provocou um racha na Federação Brasileira de Bancos. As instituições públicas Banco do Brasil e Caixa Econômica não concordaram com a adesão ao documento edit

247 - A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) rachou numa crise sem precedentes após uma votação favorável à assinatura de um manifesto em defesa da democracia pela entidade.

A votação foi vencida pelas instituições privadas, lideradas por Bradesco, Itaú Unibanco e Santander. O documento, intitulado “A praça é dos Três Poderes”, conta com o apoio de várias representações do setor produtivo.

Já as instituições públicas, Banco do Brasil e Caixa Econômica, não concordaram com a adesão ao manifesto e decidiram romper com a federação, informou o colunista Lauro Jardim, do Globo .

Ele diz que o manifesto foi “capitaneado pela Fiesp” e “deverá ser publicado nos jornais brasileiros nos próximos dias, assinado por cerca de cem entidades de classe dos setores financeiro e industrial”.

