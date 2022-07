Fed eleva juros em 0,75 ponto percentual e reforça compromisso em conter inflação

Apoie o 247

InfoMoney - O Federal Reserve anunciou a sua decisão de política monetária na tarde desta quarta-feira, 15, com a elevação dos juros em 0,75 ponto percentual, para uma faixa de 2,25% a 2,50%, em linha com a média das previsões do mercado. A decisão foi unânime. Este foi o segundo aumento dessa magnitude e a quarta alta seguida da taxa este ano.

“Os indicadores recentes de gastos e produção se suavizaram. No entanto, os ganhos de emprego foram robustos nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceu baixa. A inflação permanece elevada, refletindo desequilíbrios de oferta e demanda relacionados à pandemia, preços mais altos de alimentos e energia e pressões mais amplas sobre os preços”, diz o comunicado que acompanhou a decisão.

O Comitê prevê que os aumentos contínuos serão apropriados. Além disso, afirma que continuará reduzindo participações em títulos do Tesouro e dívida e títulos lastreados em hipotecas. “O Comitê está fortemente comprometido em devolver a inflação ao seu objetivo de 2%”, diz o texto.

O comunicado também afirma que as avaliações do Comitê levarão em conta uma ampla gama de informações, incluindo condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação e desenvolvimentos financeiros internacionais.

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, vai comentar a decisão às 15h30 (horário de Brasília).

“Esperamos que Powell repita mensagens similares às da reunião de junho, afirmando que a inflação está muito alta, que o Federal Reserve está comprometido em restaurar a estabilidade de preços e que alguma dor é necessária para trazer a inflação para baixo”, afirma o BofA, em relatório. A dúvida é se o presidente do Fed fará alguma menção aos riscos de recessão no país, que tanto têm mexido com o mercado.

