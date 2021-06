Feirão da Caixa com 180 mil imóveis começa nesta sexta-feira

247 - Começou nesta sexta-feira (25), às 10h, o 1º Feirão Digital da Casa Própria da Caixa Econômica. A ideia é ofertar imóveis com possibilidade de financiamento total, de 100%, sem pagamento de entrada e com carência de até 6 meses para iniciar o pagamento das prestações. A expectativa é que o evento movimente cerca de R$ 10 bilhões em novos negócios.

O feirão acontece até 4 de julho, e vai oferecer cerca de 180 mil imóveis em todo o país. Mais de 800 construtoras estão participando, informou a Caixa. As informações foram publicadas pelo portal G1.

Para a compra dos 6 mil imóveis Caixa, será possível financiar até 100% do valor, com taxas a partir de TR + 2,5% ao ano + poupança. O prazo de financiamento é de até 35 anos. Os imóveis serão anunciados com um valor mínimo, e o comprador será aquele que apresentar a maior proposta.

Para os demais imóveis, o financiamento será com taxas a partir de TR + 3,35% ao ano + poupança, em até 35 anos. A carência é de 6 meses para início do pagamento da parcela de juros e amortização. No caso desses imóveis, cabe negociação. Os interessados poderão apresentar à incorporadora uma proposta com valor abaixo do anunciado.

O acesso ao evento poderá ser feito entre os dias 25 de junho e 4 de julho, pelo http://www.caixa.gov.br/feirao.

