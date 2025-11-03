Feirão Serasa Limpa Nome 2025 oferece descontos de até 99% para renegociação de dívidas

247- Começa nesta segunda-feira (3) o Feirão Serasa Limpa Nome 2025, uma das maiores campanhas de renegociação de dívidas do país. De acordo com informações divulgadas pela Serasa, a iniciativa vai até o dia 30 de novembro e oferece descontos que podem chegar a 99% para quem deseja regularizar pendências financeiras.

A ação ocorre em meio a um cenário recorde de inadimplência: quase 80 milhões de brasileiros estão com o nome negativado, segundo dados da própria Serasa. As dívidas mais comuns são com bancos e cartões de crédito (27,02%), seguidas por contas básicas como água e luz (21,33%) e débitos com financeiras (19,92%).

Mais de 1.600 empresas participam do feirão, incluindo bancos, operadoras de telefonia e grandes redes varejistas. As negociações podem ser feitas online, pelo aplicativo da Serasa, ou presencialmente em mais de 7 mil agências dos Correios, de forma gratuita.

Há ofertas de parcelamento com parcelas de menos de R$ 10 por mês, e em alguns casos é possível dividir o pagamento em até 70 vezes. Segundo o especialista em educação financeira da Serasa, Fernando Gambaro, o evento é uma oportunidade para quem deseja recomeçar o ano com o nome limpo e as contas em dia.

A campanha também está aberta a pessoas que ainda não tiveram o nome negativado, mas que possuem dívidas em aberto e querem evitar restrições futuras.

Serviço

💰 Feirão Serasa Limpa Nome 2025

📅 Quando: de 3 a 30 de novembro

🌐 Site: www.serasa.com.br/limpa-nome-online/feirao

📱 Onde negociar: pelo aplicativo da Serasa ou presencialmente em mais de 7 mil agências dos Correios, gratuitamente