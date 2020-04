FGTS: como consultar o extrato do seu fundo de garantia pelo celular

Do Canaltech - Devido à crise do novo coronavírus, foi emitido pelo Governo Federal na última terça-feira (7), uma Medida Provisória que autoriza trabalhadores com contas ativas ou inativas a realizarem o saque emergencial de até R$ 1.045,00 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A medida começa a valer no dia 15 de junho e vai até dia 31 de dezembro.

O cronograma e a forma de efetuar os saques ainda serão definidos pela Caixa, porém, já estão acertadas as regras para quem possui mais de uma conta no FGTS. Primeiro, será permitido o saque de contratos de trabalho extintos, começando pelo menor saldo, seguido pelas demais contas, também começando pelo menor saldo.

Confira neste tutorial como acompanhar o saldo da sua conta no FGTS utilizando o aplicativo, pelo site, por SMS ou pelo internet banking da Caixa usando seu celular.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247.Saiba mais.