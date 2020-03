FGV aponta que queda do PIB pode chegar a 4,4% em 2020

Se confirmada, seria a maior retração registrada no País desde 1962, quando iniciou a série disponível no site do Banco Central edit

247 - Um levantamento do Centro da Macroeconomia Aplicada da Fundaçaão Getúlio Vargas (FGV) apontou que os efeitos da pandemia de coronavírus na economia brasileira podem fazer o Produto Interno Bruto (PIB) de 2020 terminar com uma retração de 4,4%. Se confirmada, seria a maior retração registrada no país desde 1962, quando iniciou a série disponível no site do Banco Central.

Dados oficiais apontam cada vez mais um cenário de baixo crescimento do PIB. Na última edição, publicada na segunda-feira passada (16), a expectativa de expansão do PIB brasileiro era de 1,68%, a quinta semana de revisão para baixo consecutiva.

De acordo com Emerson Marçal, coordenador do Centro de Macroeconomia, para estimar as consequências da pandemia, a simulação também foi guiada por efeitos que importantes crises domésticas e externas geraram sobre a economia brasileira. Seu relato foi publicado no jornal O Globo.

"Premissas bem razoáveis sugerem que a crise terá um custo econômico bastante alto. Este custo será tão menor quanto mais rápido houver uma normalização nos principais mercados internacionais e quanto melhor o governo brasileiro, nos seus diversos níveis, mostrar-se capaz de gerir a crise doméstica", afirma.

"O que vai acontecer (em 2020) dependerá da duração. Quanto mais longo for no tempo, mais tempo vai demorar para recuperar (a economia). Se isso durar muito, esse número (-4,4%) será conservador", continua.