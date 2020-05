FMI libera crédito de US$ 3,5 bilhões à América Latina em troca de “austeridade” pós-coronavírus

Países beneficiados são Bolívia, Costa Rica, Dominica, Equador, El Salvador, Granada, Haiti, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Santa Lúcia. Outros cinco países da região aguardam a resposta do Fundo sobre suas solicitações edit

Victor Farinelli, Revista Fórum - Nos próximos dias, o FMI (Fundo Monetário Internacional), entregará novos empréstimos a 11 países da América Latina e do Caribe, desembolsando um total de 3,5 bilhões de dólares para ajudar essas nações a enfrentar as crises econômica e de saúde causadas pela pandemia do novo coronavírus.

O comunicado que anunciou a liberação dos créditos foi publicado nesta quarta-feira (13). Os países beneficiados são Bolívia, Costa Rica, Dominica, Equador, El Salvador, Granada, Haiti, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Santa Lúcia.

Os valores variam de um país para outro. O país que receberá mais recursos é a República Dominicana, com 650 milhões de dólares, enquanto Dominica é o que receberá menos – apenas 14 milhões.

Outros cinco países da região aguardam a resposta do Fundo sobre suas solicitações. São eles Chile, Colômbia, Honduras, Jamaica e Peru.

