FMI monitora risco global de quebras financeiras nos EUA

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse neste domingo que está monitorando as potenciais implicações para a estabilidade financeira do colapso do Silicon Valley Bank, mas disse estar confiante de que Washington está tomando as medidas reguladoras apropriadas.

"Estamos monitorando de perto os desenvolvimentos e potenciais implicações para a estabilidade financeira, e temos plena confiança de que os formuladores de políticas nos Estados Unidos estão tomando as medidas apropriadas para enfrentar a situação", disse um porta-voz do FMI à Reuters em comunicado.

O FMI é composto por 190 países-membros, representados por seus governos, e possui sede em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Seu principal objetivo é fornecer empréstimos aos países-membros em dificuldades financeiras, a fim de ajudá-los a resolver seus problemas de balanço de pagamentos e evitar crises econômicas e financeiras.

Além disso, o FMI também realiza avaliações periódicas da economia dos países-membros, oferece aconselhamento econômico e financeiro, e promove políticas que visam a estabilidade macroeconômica.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.