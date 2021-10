FMI projeta crescimento medíocre para o Brasil em 2022

Apoie o 247

247 – "O Brasil deve crescer 5,2% em 2021 e 1,5% em 2022. O corte nas projeções do Brasil reflete o efeito esperado da alta na taxa básica de juros, dada a inflação elevada no país, disse Gita Gopinath, economista-chefe do FMI", aponta reportagem de Anaïs Fernandes e Suzi Katzumata, publicada no Valor. "Na contramão de outros pares, as previsões para o Brasil foram rebaixadas para 5,2% em 2021 e 1,5% em 2022, quedas de 0,1 e 0,4 ponto percentual, respectivamente, ante o relatório de julho", informam.

"O corte nas projeções do Brasil reflete o efeito esperado da alta na taxa básica de juros, dada a inflação elevada no país, disse Gita Gopinath, economista-chefe do FMI, durante coletiva de imprensa ontem. O FMI projeta 7,9% para a inflação ao consumidor brasileiro neste ano e 4% em 2022", dizem ainda os jornalistas. "O Fundo também estima que a taxa de desemprego brasileira permanecerá acima de 13% neste ano e no próximo."

